Головні новини футболу 2 січня: Челсі оформив гучний трансфер, але втратив очки в АПЛ, Карпати попрощалися з легіонерами

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 2 січня.

Англія

АПЛ продовжує дарувати вболівальникам новорічний футбол – відбулися матчі 21-го туру. Челсі несподівано не зміг обіграти Саутгемптон, Манчестер Юнайтед впевнено здолав Ньюкасл. Відзначимо також, що Вест Хем Андрія Ярмоленка розписав нічию з Брайтоном.

Фани Челсі отримали інший приємний сюрприз – клуб закрив трансфер Крістіана Пулішіча з дортмундської Борусії за 64 мільйони євро. Американець поповнить склад "пенсіонерів" влітку, а поки що завойовує прихильність Стемфорд Брідж словами.

У центральному поєдинку туру Манчестер Сіті сьогодні спробує зупинити лідера першості Ліверпуль. Ми розповіли, як коштовна сила Гвардіоли стала слабкістю і поставила титул під загрозу, а Олександра Зінченка – на межу. Українець, до речі, досі цікавить Наполі – спортивний директор клубу високо цінує талант українця. Ну а головна фішка зустрічі – чергова серія протистояння Клоппа та Гвардіоли.

Україна

Карпати попрощалися з двома аргентинськими легіонерами. Крістіан Ербес перейшов у парагвайський Насьйональ, а Катріель Санчес повернувся з оренди в аргентинський Тальєрес. Екс-півзахисник "левів" Ігор Худоб'як продовжить кар'єру на Кіпрі.

Визначилися суперники Динамо на зимових зборах в Іспанії. Кияни продовжують шукати форварда. Ми розповіли про ідеального нападника для Динамо: хто такий Сорі Каба і чим він може допомогти Хацкевичу.

Тайсон – найкращий гравець Шахтаря у 2018 році, а Ісмаїлі увійшов у перелік претендентів на звання найкращого лівого захисника року.

Інші топ-новини

Андрій Лунін може продовжити співпрацю з Леганесом ще на рік, але клуб вже взимку планує підписати йому нового конкурента. Лунін та ще 11 талантів, які обійшлись Реалу в 220 млн євро: успіхи і провали НЕПу по-мадридськи.

Ювентус хоче придбати Хамеса Родрігеса з Баварії, а також підтвердив інтерес до хавбека Арсенала Аарона Ремзі. Водночас інший проблемний хавбек "канонірів" Месут Озіл хоче залишитись в Лондоні.