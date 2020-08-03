Головні новини футболу 2 серпня: Шахов програв боротьбу за виживання, відверті заяви Суркіса, тренерські інтриги УПЛ

Динамо та Суркіс

Динамо розпочало повноцінні передсезонні збори – особистий контроль братів Суркісів і старі нові обличчя серед гравців. Мохамед Кадірі може покинути "біло-синіх" заради російського клубу. Динамо повідомило терміни відновлення Беньяміна Вербіча – словенець ризикує пропустити Суперкубок України.

Ігор Суркіс зізнався, про що говорив з Ахметовим після призначення Луческу в Динамо. Президент клубу заявив, що Сьомін міг би працювати в Динамо і до сьогодні, якби не виявився таким тюхтієм. А ще він відповів Маркевичу на його критику.

Також Суркіс-молодший пояснив, чому Луческу готовий продати Віктора Циганкова. А от Жерсон Родрігес, за його словами, отримає шанс залишитися в Динамо.

Тренерські інтриги в УПЛ

Віктор Скрипник, за чутками, сьогодні буде представлений у статусі головного тренера СК Дніпро-1. Натомість Олександр Бабич нібито вже очолив Зорю та зустрівся з командою.

Підлило масла у вогонь те, що Зоря провела перше тренування після відпустки без Скрипника, хоча в клубі й пояснили цю ситуацію.

Європа

Євген Шахов з Лечче вилетів із Серії А, програвши Пармі у матчі з сімома голами. Руслану Маліновському вистачило півгодини, щоб отримати найкращу оцінку у своїй команді за матч проти Інтера.

Інтер зробив офіційну заяву щодо трансферу Ліонеля Мессі. Антоніо Конте може втратити посаду в Інтері після критики керівництва – "нерадзуррі" оперативно знайшли зіркову заміну. Златан Ібрагімовіч побив історичний рекорд Серії А. Лаціо готує для Іммобіле новий контракт – клуб наважився на вражаючі жертви.

100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії. Елегантна Барса, футуристичний Лондон, пікселі Дортмунда та ювілей ПСЖ – як виглядатимуть гранди в новому сезоні.