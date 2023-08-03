Чемпіонат та Кубок України

Шахтар вже у другому турі втратив очки. "Гірники" не змогли впоратися з Вересом, хоча відкрили рахунок завдяки хитрощам Миколи Матвієнка. Груба помилка Різника призвела до нічиєї.

Паралельно тривали баталії в Кубку. Є перші імениті втрати – Карпати резервом поступилися Прикарпаттю, а Металіст нічого не зміг вдіяти з Епіцентром.

Ліга чемпіонів

Завершився другий раунд кваліфікації головного євротурніру. Деякі українці пройшли далі, а от інші склали компанію СК Дніпро-1, який вилетів днем раніше.

Статусні спаринги

Барселона мінімально здолала Мілан, Баварія перестріляла Ліверпуль, Арсенал забрав спонсорський трофей у серії пенальті з Монако. Не байдикували і клуби українських легіонерів.

Сумні прощання і зворушливі приходи

Джанлуїджі Буффон таки завершив кар'єру, яка тривала 28 років. Легендарний кіпер втомився від безуспішної боротьби за повернення Парми до еліти.

Олександр Зінченко з футболом поки не прощається, але треба шукати ще крихту вільного часу для родини. Дружина Влада подарувала лідеру збірної України другу донечку.