Головні новини футболу 2 серпня: Динамо підписало Родрігеса, Кучер перейшов у Карпати, Дані Алвес покинув Європу

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 серпня.

Україна

Вінгер збірної Люксембургу Жерсон Родрігес перейшов у Динамо та підписав контракт на 5 років. Він став третім новачком "біло-синіх" після Кадірі та Караваєва. Родрігес обрав 22-й номер.

Також до Києва повернувся Карлос Самбрано. Перуанець у минулому сезоні на правах оренди виступав за Базель. Втім, є у киян і втрати – Назарій Русин вирушить у оренду.

Карпати підписали Олександра Кучера. Контракт з досвідченим захисником розрахований на один сезон.

Шахтар обійшовся без придбань, але представив нову форму.

Троє українських арбітрів дискваліфіковані за участь у договірних матчах.

Наші за кордоном

Роман Яремчук став найкращим гравцем матчу Віторул – Гент у Лізі Європи. Також форвард збірної України, який на старті сезону демонструє фантастичну форму, отримав компліменти від тренера.

Руслан Маліновський зіграв тайм за Аталанту у поєдинку проти Лестера. Всі голи були забиті вже після заміни українця.

До слова, наших за кордоном стало більше – ще один українець продовжить кар'єру в Іспанії.

Світ

Дані Алвес повернувся у Бразилію. Попри те, що йому вже 36, легендарний захисник підписав контракт із Сан-Паулу до кінця 2022 року.

Форвард Барселони Малком перейшов у Зеніт. Каталонці заробили за бразильця майже 50 млн євро.

Манчестер Юнайтед близький до підписання Харрі Магуайра. Захисник Лестера може стати найдорожчим представником цього амплуа у світі.