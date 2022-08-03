Жеребкування

Динамо отримало потенційного суперника у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. А сьогодні кияни зіграють в попередньому раунді проти Штурма. Анонс незабаром з'явиться на сайті.

Зоря дізналася наступного опонента у Лізі конференцій. СК Дніпро-1 пощастило із суперником в плей-офф Ліги Європи.

Україна та українці

Спеція офіційно знову орендувала Віктора Коваленка в Аталанти. Денис Фаворов обрав сенсаційний клуб для виступів у Європі. Віктор Циганков не хоче залишатися в Динамо на фоні інтересу з АПЛ.

Динамо узгодило контракт з Владиславом Кабаєвим, а натомість віддасть Зорі мінімум двох гравців. Ігор Йовічевіч пояснив обставини переходу в Шахтар і запевнив, що не користувався правилом ФІФА. Шахтар оголосив плани на другий збір.

Європа

Бенфіка розгромила Мітьюлланд – втрачена зірка Шахтаря і конкуренти Яремчука створили шоу, Роман мав гольовий момент. Монако врятував нічию з ПСВ, Пластун програв Динамо З, несподіване фіаско Рейнджерс у Лізі чемпіонів.

Ліверпуль продовжив контракт зі ще одним ключовим гравцем. Челсі виграв боротьбу в Барселони та ПСЖ за таланта Астон Вілли, а також викупив рекордсмена МЛС, який загрожував Луніну.