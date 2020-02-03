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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ТРАНСФЕРИ

Головні новини футболу 2 лютого: Зінченко підвів Ман Сіті, Лунін обіграв Зозулю, а Барселона не пустила Реал у відрив

07:01 173 Читать на русском
Головні новини футболу 2 лютого: Зінченко підвів Ман Сіті, Лунін обіграв Зозулю, а Барселона не пустила Реал у відрив
Олександр Зінченко / Getty images

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 2 лютого.

Україна

Жерсон Родрігес, якого Динамо віддало в оренду Анкарагюджу, голом дебютував на турецькій землі. Самі ж кияни вже прибули у Белек, де проведуть другий зимовий збір.

Не відстають від "біло-синіх" донецький Шахтар та луганська Зоря. Щоправда, у команди Віктора Скрипника виникли кадрові проблеми.

Світ

Барселона втримала важку перемогу над Леванте завдяки двом голам Ансу Фаті всього за одну хвилину. Каталонці не дали Реалу збільшити перевагу на вершині таблиці.

Ювентус з дублем Роналду розгромив Фіорентину, Чіро Іммобіле фантастичним голом долучився до знущання зі СПАЛа, Аталанта не скористалася осічкою Роми, з якою бореться за зону Ліги чемпіонів.

Мілан без хворого Ібрагімовіча не зумів здолати Верону, натомість за "россонері" дебютував уже третій представник династії Мальдіні – Даніель.

Українці за кордоном

Олександр Зінченко невдало повернувся у стартовий склад Манчестер Сіті. Українець отримав перше у своїй кар'єрі вилучення у поєдинку проти Тоттенхема, що стало основним фактором у поразці "містян.

Руслан Маліновський отримав черговий шанс від Гасперіні і непогано себе проявив у грі проти Дженоа.

В іспанській Сегунді відбулося українське дербі. Альбасете з Романом Зозулею поступився Ов'єдо, за який виступає Андрій Лунін. Голкіпер став одним із героїв поєдинку, парирувавши пенальті.

У Бельгії Едуард Соболь зі своїм Брюгге впевнено крокує до чемпіонства. Цього разу "синьо-чорні" у важкому матчі здолали Антверпен, за який виступає екс-динамівець Дьємерсі Мбокані.

blog_ava
Ов'єдо – Альбасете: Лунін парирував зароблений Зозулею пенальті та виграв українську битву, наші – серед найкращих
01:14
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