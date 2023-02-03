Україна

Євро-2025: збірна України U-21 отримала суперників у відборі – результати жеребкування кваліфікації.

"Буде Росія 100%": Олександру Караваєву пропонували громадянство загарбників.

Менше за Зінченка і Мудрика: відомо, скільки зароблятиме Забарний в АПЛ після переходу з Динамо у Борнмут.

Сергій Ребров формує штаб для роботи в збірній України – іноземці і сюрприз з екс-гравцем "синьо-жовтих".

Трансфери

Андрій Ярмоленко та Сергій Ребров хочуть достроково піти з Аль-Айна та ведуть перемовини про розірвання контракту. Капітан збірної України планує повернутися в Динамо вже цієї зими.

Український збірник близький до переїзду в Європу. Вихованець Динамо зміг вразити клуб із Португалії.

Лондонський Челсі запланував тотальну чистку. Жертвами можуть стати навіть зіркові новачки.

Динамо отримало пропозицію щодо Супряги від європейського чемпіона, який раніше мріяв про Артема Довбика.

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Рафаель Варан завершив міжнародну кар'єру після болючого ляпаса від Мессі. Захисник збірної Франції у свої 29 встиг виграти чемпіонат світу-2018 та дійти до фіналу ЧС-2022, а також перемогти в Лізі націй.

Аякс знайшов тренера до кінця сезону – віце-чемпіону світу навіть немає 40.

Кіліан Мбаппе не зіграє в першому матчі з Баварією у плей-офф Ліги чемпіонів. Травма лідера ПСЖ дає шанс Маліновському.

Ювентус вибив Лаціо з Кубка Італії – визначилися півфінальні пари з головною сенсацією.

Мадридський Реал переміг Валенсію, скоротивши відставання від Барси до 5 очок. Шедевр Асенсіо прикрасив ювілейний матч Анчелотті.