Ілля Волошин (другий праворуч) перейшов у Реал Мадрид

Україна і наші за кордоном

Динамо зазнало третьої поразки на зборах – черговий слабкий матч команди Шовковського.

Динамо та Шахтар визнали критично важливими об'єктами – які клуби УПЛ мають бронь від мобілізації.

Звернувся до Луніна перед усією командою. Президент Реала здивував роздягальню після дербі. Приклад з боса взяв і Карло Анчелотті, який остаточно обрав між Луніним і Кепою – тренер Реала назвав основного воротаря на очах у всіх футболістів.

"Український Скоулз" із Манчестер Юнайтед хоче виступати за збірну України.

Трансфери

Реал підписав ще одного українця – на воротаря полювало пів Європи. Флорентіно Перес особисто дав обіцянку новачку мадридців.

Михайло Мудрик міг стати новачком Баварії цієї зими – все зіпсував гравець збірної Іспанії.

Артема Довбика намагалися переманити з Жирони. Каталонці відбилися і виконали найважливіше завдання.

Динамо офіційно відправило скандального легіонера у шосту оренду – контакти з росіянами на заваді не стали.

Інші головні події

До Суперліги готові приєднатися 13 клубів – Лапорта розсекретив список, зробивши прогноз щодо грандів АПЛ. Щоправда, згодом деякі клуби офіційно заперечили вологі мрії президента Барселони.

Визначилися перші два півфіналісти Кубка Африки. Нігерія обіграла Анголу – Осімхен продовжив "суху" серію, герой 1/8 знову у вогні. ДР Конго вибила Гвінею – екс-одноклубник Ярмоленка оформив супергол зі штрафного у стилі Роналдінью.