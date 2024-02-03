Головні новини футболу 2 лютого: Реал завершив трансфер українця, чергова поразка Динамо, Баварія хотіла Мудрика
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за п'ятницю, 2 лютого.
Україна і наші за кордоном
Динамо зазнало третьої поразки на зборах – черговий слабкий матч команди Шовковського.
Динамо та Шахтар визнали критично важливими об'єктами – які клуби УПЛ мають бронь від мобілізації.
Звернувся до Луніна перед усією командою. Президент Реала здивував роздягальню після дербі. Приклад з боса взяв і Карло Анчелотті, який остаточно обрав між Луніним і Кепою – тренер Реала назвав основного воротаря на очах у всіх футболістів.
"Український Скоулз" із Манчестер Юнайтед хоче виступати за збірну України.
Трансфери
Реал підписав ще одного українця – на воротаря полювало пів Європи. Флорентіно Перес особисто дав обіцянку новачку мадридців.
Михайло Мудрик міг стати новачком Баварії цієї зими – все зіпсував гравець збірної Іспанії.
Артема Довбика намагалися переманити з Жирони. Каталонці відбилися і виконали найважливіше завдання.
Динамо офіційно відправило скандального легіонера у шосту оренду – контакти з росіянами на заваді не стали.
Інші головні події
До Суперліги готові приєднатися 13 клубів – Лапорта розсекретив список, зробивши прогноз щодо грандів АПЛ. Щоправда, згодом деякі клуби офіційно заперечили вологі мрії президента Барселони.
Визначилися перші два півфіналісти Кубка Африки. Нігерія обіграла Анголу – Осімхен продовжив "суху" серію, герой 1/8 знову у вогні. ДР Конго вибила Гвінею – екс-одноклубник Ярмоленка оформив супергол зі штрафного у стилі Роналдінью.