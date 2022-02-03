Україна

Вітінью врятував для Динамо матч на зборах, організувавши красивий камбек. Але кияни загалом зіграли проти сербського суперника слабко – капітан провалювався, оборона помилялася.

Екс-форвард збірної України і Бандура приєдналися до Миная – перші трансфери Шарана в клубі. Олімпік розпустив склад і знявся з розіграшу Першої ліги, а Гельзін натякнув, хто може бути винен у потенційному зникненні.

Трансфери наших закордон

Динамо офіційно відпустило Шабанова у європейський клуб. Марлос офіційно знайшов новий клуб – мрія легенди Шахтаря збулась. Гент заблокував трансфер Безуса в інший клуб.

Супряга отримав у Сампдорії зірковий номер з українським слідом. Влад провів перше тренування в Італії – привітати українця прийшов особисто президент клубу.

Світ

Мане вивів Сенегал у фінал Кубка Африки – гол, асист і вся гра навколо зірки Ліверпуля. Анчелотті підігрів інтригу навколо долі Луніна у чвертьфіналі Кубка Іспанії.

Обамеянг офіційно став гравцем Барселони. Грінвуд звільнений з-під варти – таланту МЮ інкримінують зґвалтування і погрози вбивством. Барселона подала заявку на плей-офф Ліги Європи – зірковий новачок поза списком.