Україна

Динамо впевнено здолало Шахтар у юнацькому Класичному і вийшло в лідери чемпіонату – Суркіс влаштував перформанс. Основні команди зіграють свій матч у п'ятницю, 3 листопада.

Полісся прорвалося у півфінал Кубка України, перестрілявши Олександрію в серії пенальті. Полтавська Ворскла без проблем розгромила Оболонь. Таким чином, визначилися всі півфіналісти Кубка України 2023/24. Матчі будуть зіграні у квітні 2024 року.

"Золотий м'яч-2023": відомо, як Україна проголосувала за претендентів на нагороду.

Вижив після залпу російського танка, заробляв більше, ніж Шева – інтерв'ю з екс-гравцем Карпат, який повернувся з фронту.

Наші за кордоном

Денис Костишин покинув клуб зі США, хоча в контракті була опція продовження співпраці.

Михайло Мудрик претендує на нагороду за найкращий гол Челсі у жовтні – українець лідирує з гігантським відривом.

Валенсія з труднощами пройшла до наступної стадії Кубка Іспанії – Яремчук взяв участь у голі та отримав жовту.

Кубок Польщі: Кочергін оформив гол+пас і вивів Ракув в 1/8 фіналу, Булеца вилетів.

Інші головні події

Мудрик проти Ньюкасла – результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.

Реал офіційно продовжив контракт з форвардом, який приніс Кубок Короля – мадридці прописали космічну клаусулу.