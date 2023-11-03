Головні новини футболу 2 листопада: визначилися півфіналісти Кубка України, Динамо здолало Шахтар у репетиції Класичного
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за четвер, 2 листопада.
Україна
Динамо впевнено здолало Шахтар у юнацькому Класичному і вийшло в лідери чемпіонату – Суркіс влаштував перформанс. Основні команди зіграють свій матч у п'ятницю, 3 листопада.
Полісся прорвалося у півфінал Кубка України, перестрілявши Олександрію в серії пенальті. Полтавська Ворскла без проблем розгромила Оболонь. Таким чином, визначилися всі півфіналісти Кубка України 2023/24. Матчі будуть зіграні у квітні 2024 року.
"Золотий м'яч-2023": відомо, як Україна проголосувала за претендентів на нагороду.
Вижив після залпу російського танка, заробляв більше, ніж Шева – інтерв'ю з екс-гравцем Карпат, який повернувся з фронту.
Наші за кордоном
Денис Костишин покинув клуб зі США, хоча в контракті була опція продовження співпраці.
Михайло Мудрик претендує на нагороду за найкращий гол Челсі у жовтні – українець лідирує з гігантським відривом.
Валенсія з труднощами пройшла до наступної стадії Кубка Іспанії – Яремчук взяв участь у голі та отримав жовту.
Кубок Польщі: Кочергін оформив гол+пас і вивів Ракув в 1/8 фіналу, Булеца вилетів.
Інші головні події
Мудрик проти Ньюкасла – результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка англійської ліги.
Реал офіційно продовжив контракт з форвардом, який приніс Кубок Короля – мадридці прописали космічну клаусулу.