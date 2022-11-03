Наші в Європі

Шахтар розгромно програв Лейпцигу в битві за плей-офф Ліги чемпіонів. У другому таймі українці поплили та напропускали необов'язкових голів. "Гірники" проведуть весну в Лізі Європи. Ігор Йовічевіч зазначив, що команда три голи привезла собі сама.

Шахтар U-19 у яскравому матчі розписав нічию з РБ Лейпциг, відправившись у плей-офф Юнацької ліги УЄФА з другого місця. Рух розбив Галатасарай і вийшов у фінал плей-офф Юнацької ліги УЄФА – шоу Федора, 2 пенальті, вилучення воротаря.

Динамо та СК Дніпро-1 сьогодні зіграють останні матчі в груповому етапі Ліги Європи та Ліги конференцій відповідно. Анонси матчів незабаром з'являться на сайті.

Ліга чемпіонів

Визначилися всі учасники плей-офф Ліги чемпіонів. В 1/8 фіналу зіграють по 4 німецьких і англійських команди, а от Іспанія буде представлена лише Реалом. Мадрид в останньому турі розніс Селтік та виграв групу Шахтаря.

Мілан розбив Зальцбург і забрав останню путівку в плей-офф. Бенфіка відвантажила 6 голів Маккабі та дивом зіпсувала перспективи ПСЖ в 1/8 фіналу. Манчестер Сіті експериментальним складом переграв Севілью.

Україна та українці

Олександр Зінченко повернувся на поле після місяця без футболу. Скаути клубу АПЛ вже переглядали Миколу Матвієнка.

ЧС-2022 в Україні покажуть два транслятори. Збірна України не зможе зібратися до кінця 2022 року – клуби влаштували "демарш" Петракову.