Головні новини футболу 2 листопада: Шахтар розгромив Карпати, Реал втратив очки, повне фіаско Барселони і Баварії

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 листопада.

Україна

У суботу двома поєдинками стартував 13-й тур УПЛ. У Львові Шахтар легко розгромив Карпати, граючи експериментальним складом. Луїш Каштру дав відпочити лідерам команди, але резервісти не підвели, забивши у ворота львів'ян 3 м'ячі – відео голів та огляд матчу.

В іншому поєдинку Десна мінімально обіграла Ворсклу та обійшла Динамо в турнірній таблиці. Втім, у киян ще є матч в запасі проти Львова.

Динамо отримає аргентинського тренера – за даними тамтешніх ЗМІ, він буде працювати у молодіжних командах киян.

Топ-матчі дня

В поєдинках топ-чемпіонатів не бракувало сенсацій. Барселона програла Леванте та втратила одного з лідерів через травму, а Реал не зміг обіграти Бетіс.

Ліверпуль та Манчестер Сіті здобули важкі перемоги на останніх хвилинах, а МЮ зазнав чергової поразки.

Гарячий день видався в Німеччині – Баварія отримала справжній погром, а РБ Лейпциг забив супернику 8 голів. Борусія Д обіграла Вольфсбург – суперника Олександрії в Лізі Європи.

В Італії Ювентус здолав Торіно в дербі, Інтер дотиснув Болонью, а Рома виявилась сильнішою за Наполі.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський став найкращим гравцем місяця в Аталанті – за українця проголосували більшість вболівальників.

Андрій Ярмоленко провів невдалий матч проти Ньюкасла, який завершився поразкою Вест Хема. Лідер збірної України відіграв лише перший тайм та став одним із найгірших.

Колишній півзахисник Динамо Сергій Рибалка пропустить 8 місяців через серйозну травму.

Данило Ігнатенко забив перший гол в Угорщині, а Едуард Соболь заробив пенальті в матчі чемпіонату Бельгії.