Ліга чемпіонів

Динамо з великими втратами вирушило на матч ЛЧ проти Барселони. Немає одразу 13 основних гравців. Пізніше з'явилася інформація, що поєдинок можуть перенести – у вівторок вранці кияни пройдуть вирішальне тестування на COVID-19. Якщо у команді виявлять хоча б одного хворого, то гра може пройти в інший день.

Луїш Каштру та Марко Розе провели традиційні прес-конференції перед поєдинком Ліги чемпіонів Шахтар – Борусія Менхенгладбах.

Україна

УПЛ назвала найкращих гравця та тренера 8-го туру. "Футбол 24" поспілкувався з голкіпером, який став головним героєм неділі, відбивши пенальті на 90+9 хвилині.

Сідклей офіційно повернеться в Динамо. Корінтіанс, за який бразилець виступає на правах оренди, виключив захисника із заявки.

Ворскла відмовилася продати Дмитра Різника в Шахтар, хоча пропозиція "гірників" була доволі щедрою.

Світ

Герд Мюллєр поволі помирає від невиліковної хвороби – автору вічного бомбардирського рекорду все гірше.

УЄФА може перенести Євро-2020 в Росію, запевняють французькі ЗМІ.