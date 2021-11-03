Головні новини футболу 2 листопада: Динамо програло Барселоні, Ювентус та Баварія вийшли у плей-офф Ліги чемпіонів
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 2 листопада.
Динамо
Динамо програло Барселоні в рівному матчі ЛЧ – команда Луческу мала всі шанси перемогти, трагедія Шапаренка. Все вирішив гол Ансу Фаті.
Післяматчева прес-конференція Мірчі Луческу – жах реалізації, несправедливість поразки і "невдячність" VAR
Динамо U-19 розгромило Барселону в ключовому матчі Юнацької ліги УЄФА, оформивши достроковий вихід з групи. Діалло забив розкішний гол.
Ліга чемпіонів
Баварія розгромила Бенфіку й достроково вийшла в 1/8 фіналу ЛЧ – Яремчук зіграв 64 хвилини, Лєвандовскі оформив хет-трик
Аталанта знову втратила перемогу над Ман Юнайтед – дубль Роналду, феєрія Сапати, Маліновський не зіграв вперше у сезоні
Ювентус вийшов із групи, присоромивши Зеніт з дублем Дибали, Севілья програла чемпіону Франції
Челсі на класі дотиснув Мальме, Вольфсбург здобув першу перемогу, перестрілявши Зальцбург
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