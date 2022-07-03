Головні новини футболу 2 липня: перша перемога Динамо, трансферні саги Роналду і Зінченка, відзнака Луніна в Іспанії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 липня.
Україна
Київське Динамо здобуло першу перемогу на зборах перед ЛЧ. Єдиний гол у ворота швейцарського Сьйона забив Владислав Ванат – відеоогляд матчу.
Юрій Вернидуб у ЗСУ відмовився від своїх принципів – наставник вперше за 56 років життя наважився на неординарний вчинок.
Ігор Йовічевіч не ігнорував дзвінки СК Дніпро-1. Циганик привідкрив завісу перемовин наставника з Шахтарем.
Трансфери
Олександр Зінченко може стати розмінною монетою у грандіозному обміні Манчестер Сіті та Ювентуса.
Кріштіану Роналду заявив про намір покинути Манчестер Юнайтед – три клуби вже виходили на досвідченого португальця.
Луганська Зоря офіційно підписала капітана Маріуполя.
Манчестер Юнайтед відпустив голкіпера збірної Англії до лав новачка АПЛ.
Владислав Супряга може покинути Динамо – на нападника з'явився новий претендент.
Лідери Мілана та Челсі перейдуть у Барселону – Лапорта анонсував презентації.
Світ
Український воротар Андрій Лунін виграв голосування за найкращий сейв сезону в чемпіонаті Іспанії.
Роберто Де Дзербі визначився щодо продовження кар'єри після, схоже, неминучого відходу з Шахтаря. Італієць ухвалив дещо несподіване рішення.
Помер легендарний воротар, який зіграв за збірні з двох видів спорту.