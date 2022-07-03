Динамо вперше виграло на зборах у Швейцарії / Динамо Київ

Україна

Київське Динамо здобуло першу перемогу на зборах перед ЛЧ. Єдиний гол у ворота швейцарського Сьйона забив Владислав Ванат – відеоогляд матчу.

Юрій Вернидуб у ЗСУ відмовився від своїх принципів – наставник вперше за 56 років життя наважився на неординарний вчинок.

Ігор Йовічевіч не ігнорував дзвінки СК Дніпро-1. Циганик привідкрив завісу перемовин наставника з Шахтарем.

Трансфери

Олександр Зінченко може стати розмінною монетою у грандіозному обміні Манчестер Сіті та Ювентуса.

Кріштіану Роналду заявив про намір покинути Манчестер Юнайтед – три клуби вже виходили на досвідченого португальця.

Луганська Зоря офіційно підписала капітана Маріуполя.

Манчестер Юнайтед відпустив голкіпера збірної Англії до лав новачка АПЛ.

Владислав Супряга може покинути Динамо – на нападника з'явився новий претендент.

Лідери Мілана та Челсі перейдуть у Барселону – Лапорта анонсував презентації.

Світ

Український воротар Андрій Лунін виграв голосування за найкращий сейв сезону в чемпіонаті Іспанії.

Роберто Де Дзербі визначився щодо продовження кар'єри після, схоже, неминучого відходу з Шахтаря. Італієць ухвалив дещо несподіване рішення.

Помер легендарний воротар, який зіграв за збірні з двох видів спорту.