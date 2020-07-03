Головні новини футболу 2 липня: Ман Сіті розбив Ліверпуль, Реал відірвався від Барселони, збірна України зіграє у Львові

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 липня.

Україна

УАФ затвердила список міст, які приймуть матчі збірної України в Лізі націй. Суперниками команди Шевченка стануть Іспанія, Німеччина та Швейцарія.

Шахтар знайшов несподівану заміну Ісмаїлі – чемпіон України може зірвати трансфер, який майже відбувся.

Карпати будуть виключені з УПЛ. За неофіційною інформацією, львів'яни не планують їхати і на другий матч з Маріуполем. Це буде повторна неявка, яка стане для "левів" фатальною.

У Харкові створили новий клуб – Метал. Тренером команди стане Олександр Кучер, а одним із бенефіціарів став Євген Красніков.

Андрій Ярмоленко вразив англійські ЗМІ своєю грою у матчі Вест Хем – Челсі, в якому українець відзначився переможним голом.

Топ-матчі дня

Манчестер Сіті розгромив Ліверпуль в 32-му турі АПЛ. Перед поєдинком Зінченко та Ко влаштували мерсисайдцям чемпіонський коридор, але на полі були менш гостинними – 4:0. Українець на полі не з'явився.

Реал мінімально переміг Хетафе завдяки голу Серхіо Рамоса та відірвався від Барселони на 4 очки.

Аталанта здолала Наполі, продовживши розкішну переможну серію. Руслан Маліновський не вийшов на поле через дискваліфікацію.

Роман Зозуля став найкращим у матчі проти ще одного екс-динамівця – другий асист українського нападника в сезоні.

Світ

Ашраф Хакімі став гравцем Інтера. Реал отримав більше 40 млн євро, а контракт розрахований на 5 років.

У Барселони серйозні проблеми – як витратити мільярд євро, але провалитися і почати війну проти всіх.