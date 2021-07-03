Головні новини футболу 2 липня: Італія й Іспанія – у півфіналі Євро, збірна України перед найважливішим матчем в історії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 липня.
Євро-2020
На чемпіонаті Європи визначилася перша півфінальна пара – Іспанія зустрінеться з Італією.
Іспанія завершила казку відчайдушної Швейцарії: магічний Зоммер, катастрофа в серії пенальті та дежавю з українським присмаком. Євро-2020 встановив історичний антирекорд чемпіонатів Європи.
Італія втримала перемогу над Бельгією у високоякісному інтенсивному матчі. На красиві голи Барелли та Інсіньє "червоні дияволи" відповіли пенальті від Лукаку. Спінаццола отримав дуже важку травму – одного з найкращих гравців Євро-2020 винесли на ношах.
Збірна України
Головна команда країни сьогодні зіграє з Англією у чвертьфіналі Євро-2020. Анонс поєдинку незабаром з'явиться на сайті. Читайте оперативні новини про історичний матч і детальний аналіз гри на "Футбол 24".
Збірна України має втрату на поєдинок з Англією, але є позитив щодо Андрія Ярмоленка. Андрія Шевченка на прес-конференції говорив про зверхніх британців, діаспору і характер підопічних. Англія також ризикує втратити вінгера на Україну.
Хто виграє Євро-2020 – як оцінюють шанси збірної України після проходу Швеції. Як Шевченка "атакували" в Римі – відео із залаштунків збірної України.
Трансфери
Може сісти у в’язницю – чому Ліонель Мессі не продовжив контракт з Барселоною. Кіліан Мбаппе залишиться у ПСЖ – ключову роль зіграв Почеттіно. Аталанта підписала голкіпера збірної Аргентини. РБ Лейпциг підписав другого найкращого бомбардира Бундесліги. Лестер оголосив про підписання зіркового чемпіона Франції. Ворскла оголосила про трансфер Есеоли.