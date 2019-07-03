Головні новини футболу 2 липня: Дніпро припиняє існування, Мякушко переїхав до Іспанії, інші українці чекають трансфери

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 липня.

Україна

Багатостраждальний Дніпро припиняє існування – команда не заявилася на аматорський чемпіонат країни. Тим часом суперник збірної України – Сербія – офіційно призначила Тумбаковіча, якого зі скандалом вигнали зі збірної Чорногорії, головним тренером.

Захисник Шахтаря Едуард Соболь близький до переходу в Брюгге. Львівські Карпати орендували Дубінчака в київського Динамо.

Оборонець "біло-синіх" Віталій Миколенко потрапив до сотні найкращих молодих гравців за версією Football Talent і прокоментував інформацію про ймовірний перехід в Мілан.

Українці за кордоном

Сергій Мякушко офіційно став гравцем Алькоркона. Натомість Василь Кравець може перейти в Малагу.

Руслан Маліновський повинен перейти в Сампдорію цього тижня. Українець стане найбільшим трансфером Генка за всю історію.

Тим часом Євген Коноплянка узгодив контракт із Фенербахче. А Мар'ян Швед не допоміг Селтіку обіграти Санкт-Галлен – вінгер вдруге поспіль вийшов у стартовому складі.

Інші топ-події

Ернесто Вальверде схвалив трансфери Неймара та Грізманна – перед французом каталонці презентують ще двох новачків.

Лондонський Тоттенхем здійснив перший трансфер за півтора року, а також підписав хавбека Ліона Танге Ндомбеле.

Французький ПСЖ оголосив про підписання Сарабії із Севільї. Натомість Рафа Бенітес став головним тренером китайського Далянь Іфан.