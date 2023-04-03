Україна

Шахтар втратив очки з Чорноморцем та зробив подарунок для СК Дніпро-1. Дніпровці з хет-триком Довбика розгромили Металіст 1925 і скоротили відставання від лідера УПЛ.

Третьою в чемпіонаті України йде Зоря, яка розбила Рух в Києві. Динамо поки що не може піднятися на п'єдестал, але переграло найгіршу команду ліги.

Наші за кордоном

Михайло Мудрик втратив тренера. Челсі офіційно оголосив про відставку Грема Поттера. Фаворитом на вакантне місце називають Юліана Нагельсманна.

Артем Бєсєдін забив перший гол за 706 днів. Український форвард відзначився гарматним пострілом за Омонію на Кіпрі.

Європа

Мілан розтрощив Наполі та підігрів інтригу перед дуеллю в ЛЧ. ПСЖ вдруге поспіль зганьбився, програвши Ліону.

Бензема оформив шикарний хет-трик за 7 хвилин і переграв клуб Роналдо. Ньюкасл вщент розбив Манчестер Юнайтед.