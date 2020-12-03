Ліга чемпіонів

Ювентус розгромив Динамо в історичному матчі Ліги чемпіонів. Бущан припустився серйозної помилки, Роналду оформив рекорд, а Мората поставив крапку. Мірча Луческу назвав головний недолік киян у протистоянні з туринцями. Андреа Пірло віддав належне Динамо – перемога Ювентуса не така легка, як здається.

Неприємно, але не трагедія. Доля путівки в Лігу Європи вирішиться через тиждень у поєдинку проти Ференцвароша. Підопічні Сергія Реброва також не мали шансів у цей вечір – Барселона знищила їх напіврезервним складом до середини першого тайму.

Борусія Д стала дев'ятим учасником плей-офф Ліги чемпіонів, розписавши нічию з Лаціо. ПСЖ обіграв МЮ і ще більше закрутив інтригу в "групі смерті" – Лейпциг перед тим у божевільному матчі перестріляв Башакшехір. Олів'є Жиру покером знищив Севілью, а Брюгге зганьбив Зеніт. Єдина радість росіян – потрапляння Краснодара в Лігу Європи.

Україна та українці

Відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка України. СК Дніпро-1 та Колос розгромили представників нижчих дивізіонів, Олександрія впоралася з Минаєм, але трапилися й сенсації. Ворскла в статусі фіналіста попереднього розіграшу поступилася Агробізнесу, а Маріуполь вилетів від Вереса.

Роман Яремчук став пріоритетною ціллю Галатасарая на січень – легендарний Терім схвалив кандидатуру українця. Олександр Зінченко став найкращим гравцем поєдинку Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів.

Компліменти Шахтарю за Реал

Напередодні "гірники" несподівано прибили Реал. Чудовий план Каштру проти флангів Зідана та зірковий час Вітао – наш тактичний розбір гри. Шахтар двічі шокував Реал, але ризикує залишитися без єврокубків – всі розклади перед останнім туром Ліги чемпіонів.

"Ми – м'ясо Ліги Європи": іспанські ЗМІ знищують Реал після катастрофи в Києві – чому подвиг Шахтаря став реальністю. Реал принижують одним моментом, Шахтар повторює трюк Марадони і Луческу – сценарій, якого Ліга чемпіонів ще не бачила.

З'явилася інформація, що один з героїв зустрічі Дентінью взимку покине донецький клуб, але сам бразилець різко прокоментував ці чутки. А от Жуніора Мораєса "гірники" точно втратили до кінця року – форвард отримав серйозну травму.