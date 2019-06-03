Головні новини футболу 2 червня: Ярмоленко не зіграє з Сербією і Люксембургом, Неймару загрожує позбавлення волі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 червня.

Ліга чемпіонів

УЄФА назвав команду сезону та найкращий гол Ліги чемпіонів 2018/19. Переможець ЛЧ Ліверпуль повернувся до Англії та провів парад вулицями міста.

"Футбол 24" підготував матеріал про те, як Мадрид прийняв фінал ЛЧ – столиця Іспанії не має жодних переваг над Києвом, який рік тому був господарем вирішального поєдинку. Англійські фанати шоковані цінами у Мадриді.

Також ми спробували розібратись, чи був пенальті, з якого в дебюті матчу Салах забив переможний гол.

Україна

Андрій Ярмоленко не допоможе збірній України у матчах відбору на Євро-2020 проти команд Сербії та Люксембургу. За словами Андрія Шевченка, вінгер Вест Хема навіть не готується до поєдинків. Натомість всі решта гравців готові допомогти команді, а після 1/8 фіналу ЧС-2019 U-20 склад національної збірної поповнить і Андрій Лунін.

Голкіпер Ворскли Богдан Шуст перейшов у Інгулець – угода 33-річного воротаря розрахована на 5 сезонів.

Тим часом наставник Шахтаря Паулу Фонсека отримав пропозицію від Роми, запевняють італійські ЗМІ.

Інші головні події

Неймар звинувачується у згвалтуванні дівчини з Бразилії – сам нападник все заперечує, проте його вже викликали на допит. Зірці ПСЖ загрожує позбавлення волі.

Капітан Челсі Гарі Кехілл офіційно покинув клуб, якому віддав 7 років кар'єри.

Названа попередня причина ДТП, у якій загинув Хосе Антоніо Рейєс. Футболіст значно перевищив швидкість, яка складала 237 км/год. Внаслідок цього в автомобілі лопнула шина.