Головні новини футболу 2 червня: Карпати пішли на карантин, УЄФА підготував сенсаційний варіант фіналу Ліги чемпіонів

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 червня.

Україна

Львівські Карпати офіційно пішли на двотижневий карантин через спалах коронавірусу в клубі. Тим часом УПЛ винесла офіційне рішення щодо майбутніх матчів львів'ян.

Донецький Шахтар не розглядає можливість продажу Мудрика, оскільки має інші плани на хавбека. Натомість півзахисник Ворскли зацікавив іспанські та російські клуби.

Поєдинок Десна – Шахтар перенесли з Чернігова до Києва за обопільною згодою клубів.

Європа

УЄФА розглядає сенсаційний варіант з місцем проведення фіналу Ліги чемпіонів. Клуби АПЛ отримали дозвіл проводити товариські матчі перед рестартом сезону – тренери змушені виконувати іншу роль.

В Іспанії п'ять гравців Барселони здали позитивний тест на коронавірус. А Флорентіно Перес підтвердив, що Реал змушений покинути Сантьяго Бернабеу.

Італійська Серія А хоче повернути уболівальників на трибуни вже з початку липня. Натомість Найкращий друг Клоппа над прірвою, катастрофа 3:25, а Коноплянка став фейлом керівництва – наш матеріал про те, як Шальке йде на дно.

Трансфери

Френк Лемпард отримав дозвіл Абрамовича на два зіркові трансфери – Челсі підірве ринок, сплутавши карти грандам. Барселона планує використати невизначеність Гвардіоли, щоб повернути свого вихованця з Манчестер Сіті.

Туринський Ювентус претендує на Тюрама-молодшого – його зірковий батько провів у Турині 6 років. Зате Хорхе Карраскаль очолює список бажань амбітного італійського клубу – його хочуть більше за Циганкова.

Французький Ліон заплатив 11,5 млн за форварда Вільяреала – сума може стати значно більшою. Скандальний Маріо Балотеллі може повторити заокеанську подорож Ібрагімовіча.