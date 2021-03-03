Україна

За твердженням ЗМІ, Україна не змогла оскаржити технічну поразку в матчі Ліги націй проти Швейцарії. Збірна України "змусила" перенести матч Рух – Десна на інший день та стадіон.

Аутсайдер Прем'єр-ліги Львів призначив Безсмертного головним тренером команди. Донецький Шахтар дозаявив Вакулу на УПЛ – скандального хавбека забракували відразу два клуби.

Європа

У рамках АПЛ Манчестер Сіті без Зінченка розгромив Вулверхемптон, здобувши 21 перемогу поспіль – відео голів та огляд матчу на Етіхаді.

Туринський Ювентус знищив Спецію та скоротив відставання від Мілана в таблиці до трьох пунктів. Лаціо – Торіно: матч Серії А офіційно скасований через неявку гостей.

У Кубку Німеччини Дортмунд мінімально переграв Гладбах у протистоянні Борусій і вийшов до півфіналу. Німецький Шальке призначив п'ятого тренера за сезон.

Інші топ-події

Керманич Ференцвароша Сергій Ребров помстився найгіршій команді чемпіонату Угорщини – Зубков і Харатін відіграли весь матч. Тим часом Роман Григорчук приніс солігорському Шахтарю історичний трофей – Дебелко і воротар не підвели тренера у серії пенальті.

Легенда Ліверпуля Іан Сент-Джон помер – він приніс мерсисайдцям перший Кубок Англії. Натомість екс-форвард збірної Хорватії Єлавіч оголосив про завершення ігрової кар'єри.