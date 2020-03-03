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Головні новини футболу 2 березня: Супряга та Михайленко – найкращі в УПЛ, Зубков може переїхати до Серії А

07:00 76 Читать на русском
Головні новини футболу 2 березня: Супряга та Михайленко – найкращі в УПЛ, Зубков може переїхати до Серії А
Владислав Супряга / СК Дніпро-1

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 2 березня.

Україна

Головний тренер і форвард СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко та Владислав Супряга визнані найкращими у 20-му турі УПЛ, у якому дніпровці здолали Динамо. "У Києві залишився тільки один гравець, який б’ється за емблему": Артем Федецький розповів про спільну біду вітчизняних грандів.

Тим часом Беніто вкотре забив за молодіжку Динамо. А хавбек Шахтаря Марлос має хронічні проблеми з пахом і ризикує не повернутися на колишній рівень.

Українці за кордоном

Форвард Роман Зозуля міг опинитись у Вест Хемі кілька років тому, а тепер отримав непристойну оцінку за матч проти власних кривдників в Іспанії.

Голкіпер Андрій Лунін повернеться у Реал за однієї умови. Натомість донецький Шахтар може отримати солідну суму за Зубкова – на вінгера всерйоз націлилась Сампдорія.

Інші топ-події

Лондонський Арсенал впевнено обіграв Портсмут та став першим чвертьфіналістом Кубка Англії. Крім того, "каноніри" планують придбати капітана Сассуоло Берарді.

Італійський Мілан ризикує втратити Ібрагімовіча та Доннарумму й нібито звільнив Бобана з посади директора з футбольних питань.

Екс-форвард збірної Англії Даніель Старрідж розірвав контракт із Трабзонспором і відсторонений від футболу через ставки.

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