Головні новини футболу 2 березня: Барселона знову обіграла Реал, перемоги Динамо і Шахтаря, успіхи українців за кордоном

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 2 березня.

Україна

Динамо здолало Десну в першому матчі 20-го туру УПЛ. Кияни контролювали хід зустрічі, але наприкінці поєдинку створили собі проблеми: пропустили гол і ледь не втратили перемогу. Головна подія матчу – травма Франа Соля. За словами головного тренера, ситуація з іспанцем важка, форвард може пропустити близько 2 місяців.

Шахтар у складному матчі переграв на виїзді Чорноморець, відновивши комфортну перевагу над Динамо. Одесити провели хорошу гру та майже зупинили лідера чемпіонату, але "гірникам" допоміг пенальті. Паулу Фонсека прокоментував вистражданий успіх своїх підопічних. Фанати Шахтаря спалили в Одесі російський прапор.

Ізраїльтянин у Шахтарі, іспанець в Динамо та ісландець у Чорноморці – наш блогер підбив підсумки трансферної зими-2019.

Європа

Барселона перемогла Реал вдруге за тиждень у Мадриді – цього разу в Прімері. Долю зустрічі вирішив один гол у виконанні Івана Ракітіча. Серйозна заявка на чемпіонство від каталонців: 10 очок переваги над Атлетіко та 12 пунктів перед Реалом. Барселона обігнала Реал за кількістю перемог в Класіко – такого не було 88 років.

Лаціо розгромив Рому в дербі – жахливий результат для "вовків", які не зуміли наблизитися до зони Ліги чемпіонів. В іншому матчі Серії А Мілан переміг Сассуоло та вийшов на третє місце в турнірній таблиці.

Баварія знищила Борусію М з ганебним рахунком 1:5. Завдяки цьому мюнхенці наздогнали Борусію Д на вершині Бундесліги. Нещодавній суперник Шахтаря Айнтрахт вирвав перемогу над Хоффенхаймом, а Шальке розгромно програв Фортуні. Євген Коноплянка не брав участі в цьому соромі – йому не дають ігровий час.

Дербі Північного Лондона не виявило переможця: відсутність VAR як велика ганьба АПЛ і голкіпери-супермени. Харрі Кейн став найкращим бомбардиром в історії протистояння. Манчестер Юнайтед здійснив неймовірний камбек у грі з Саутгемптоном, а Сульшер повторив рекорд Саррі за безпрограшними матчами в дебютних поєдинках АПЛ.

Наші за кордоном

Олександр Зінченко не дає шансів конкурентам на лівому фланзі оборони Манчестер Сіті – українець допоміг "містянам" переграти Борнмут. "Зінченко грає на найвищому рівні", – Гвардіола знову вихваляє Сашка, але хоче придбати ще одного виконавця на його позицію.

Насичений день для українців у Туреччині. Кайсеріспор завдяки голу Артема Кравця здобув нічию з Бешикташем, а Олександр Гладкий забив переможний м'яч за свою команду. Микола Морозюк отримав вилучення у першому таймі матчу між Різеспором та Фенербахче – команда "динамівця" програла.

Артем Мілевський та ще двоє українців здобули Суперкубок Білорусі. Малага вирвала нічию в Кордоби після виходу Селезньова на заміну – Євген змарнував розкішний шанс.

Хороші новини з Угорщини: Олег Голодюк дебютним голом приніс Халадашу перемогу, а Іван Петряк асистом допоміг Ференцварошу Реброва розгромно виграти.