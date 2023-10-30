Україна

Минай у битві аутсайдерів розписав нічию з Вересом. ЛНЗ у ювілейному матчі Дулуба розгромив Оболонь, покинувши зону плей-офф за виживання.

Ворскла і Металіст 1925 розписали яскраву нічию – гравці Шахтаря забили за обидві команди. Карпати повторили погром Металіста і зміцнили лідерство у Першій лізі.

Матчі

Манчестер Сіті розгромив у дербі Манчестер Юнайтед – Онана тримав інтригу, але Холанд оформив дубль+асист. Ліверпуль розбив Ноттінгем Форест.

Жиру зробив дубль і з гнівом покинув поле, а Мілан втратив виїзну перемогу над Наполі. Інтер повернувся на перше місце в Серії А, дотиснувши беззубу Рому.

Борусія Д влаштувала камбек з Айнтрахтом, відігравшись після 0:2. Байєр втримав перемогу над Фрайбургом і обійшов Баварію на вершині Бундесліги. ПСЖ ледь уникнув фіаско проти сенсації сезону.

Наші за кордоном

Віталій Миколенко з'їв чергову зірку та провів солідний матч в АПЛ. Анатолій Трубін почув вердикт тренера Бенфіки після фатальної помилки. Барселона не має грошей на Віктора Циганкова – Жироні закинули зв'язки з Ман Сіті.