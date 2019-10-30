Головні новини футболу 29 жовтня: Барселона феєрично повернула лідерство в Ла Лізі, суперник Динамо змінив тренера

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 29 жовтня.

Україна

УПЛ може змінити формат у наступному сезоні – клуби хочуть повернутися до змагань у два кола

"Історія повторюється": Лунін потрапив до списку головних розчарувань Прімери

Костевич голом допоміг Леху розгромити суперника в Кубку Польщі

Світ

Барселона вдома розгромила Вальядолід – Лунін провів матч на лавці запасних, каталонці повернули лідерство в Прімері

Чемпіонат світу-2022: УЄФА оприлюднив формат європейської кваліфікації

В Англії відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка ліги: Манчестер Сіті без Зінченка здолав Саутгемптон, Лестер та Евертон вийшли до наступного етапу

Інтер переграв Брешію та очолив таблицю, Верона здолала Парму: 10-й тур Серії А, матчі вівторка

Баварія на останніх хвилинах врятувалася від фіаско в матчі Кубка Німеччини проти представника Другої Бундесліги

Лугано офіційно призначив нового тренера – суперник Динамо провалив старт сезону

Статті

Лунін завітає до Барселони, черговий топ-іспит для Маліновського, битва титанів в Англії – топ-матчі євромідвіку

Наші за кордоном: геніальні Зозуля і Яремчук, серія Яковенка, Худоб’як виграє дуель в екс-динамівця

"Він заслужив на "Золотий м'яч" більше, ніж Роналдо": найкращі цитати великих тренерів про Рауля Гонсалеса

Кіра Найтлі та Кеті Перрі фанатіють від Вест Хема – 5 найвідоміших жінок, які підтримують команду Ярмоленка

Трудові будні українців у Європі, погроми в топ-чемпіонатах і сенсації в УПЛ: огляд футбольного тижня у мемах