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Головні новини футболу 29 жовтня: Барселона феєрично повернула лідерство в Ла Лізі, суперник Динамо змінив тренера

07:00 461 Читать на русском
Головні новини футболу 29 жовтня: Барселона феєрично повернула лідерство в Ла Лізі, суперник Динамо змінив тренера
Головні новини футболу 29 жовтня: Барселона феєрично повернула лідерство в Ла Лізі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за вівторок, 29 жовтня.

Україна

УПЛ може змінити формат у наступному сезоні – клуби хочуть повернутися до змагань у два кола

"Історія повторюється": Лунін потрапив до списку головних розчарувань Прімери

Костевич голом допоміг Леху розгромити суперника в Кубку Польщі

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Барселона вдома розгромила Вальядолід – Лунін провів матч на лавці запасних, каталонці повернули лідерство в Прімері

Чемпіонат світу-2022: УЄФА оприлюднив формат європейської кваліфікації

В Англії відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка ліги: Манчестер Сіті без Зінченка здолав Саутгемптон, Лестер та Евертон вийшли до наступного етапу

Інтер переграв Брешію та очолив таблицю, Верона здолала Парму: 10-й тур Серії А, матчі вівторка

Баварія на останніх хвилинах врятувалася від фіаско в матчі Кубка Німеччини проти представника Другої Бундесліги

Лугано офіційно призначив нового тренера – суперник Динамо провалив старт сезону

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Трудові будні українців у Європі, погроми в топ-чемпіонатах і сенсації в УПЛ: огляд футбольного тижня у мемах

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