Динамо пробилося в груповий етап ЛЧ

Київська команда вперше за 4 роки зіграє у групі найпрестижнішого клубного турніру Європи. У матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Динамо перемогло Гент з рахунком 3:0. Рахунок ударом п'ятою відкрив Віталій Буяльський, а Де Пена і Родрігес реалізували пенальті. Таким чином, Мірча Луческу вивів киян в груповий етап ЛЧ – відео голів та огляд матчу. Україна матиме дві команди в ЛЧ вперше з 2012 року.

До слова, 75-річний румун став найстаршим тренером в історії основної сітки турніру. Також Луческу увійшов в історію українського футболу як перший наставник, що вивів Шахтар і Динамо в групу Ліги чемпіонів.

Ще одна хороша новина прийшла з Будапешта – Сергій Ребров та його Ференцварош теж вийшли в основну стадію турніру. Для угорського клубу це перша участь в ЛЧ за 25 років.

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