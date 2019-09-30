Головні новини футболу 29 вересня: Динамо переграло СК Дніпро-1, Зоря знищила Олімпік, Шевченко може очолити Мілан

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 вересня.

Україна

Київське Динамо легко било Дніпро-1 й здобуло першу домашню перемогу за 4 місяці – відео голів та огляд матчу УПЛ.

Тим часом Зоря у більшості розбомбила Олімпік на виїзді – відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку 9-го туру.

Крім того, Десна знищила Маріуполь на виїзді та вийшла на друге місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Європа

У чемпіонаті Англії Лестер у більшості знищив Ньюкасл та вийшов на 3-тє місце АПЛ.

В Іспанії Севілья втримала перемогу в перестрілці з Реал Сосьєдадом, а Леванте зіграв внічию з Осасуною. У першості Італії Мілан у меншості поступився Фіорентині, Лечче не зупинив Рому, Лаціо розгромив Дженоа.

Берлінська Герта на виїзді розгромила Кельн, Фрайбург переміг Фортуну і став третім у Бундеслізі.

Інші топ-події

Італійський Мілан планує запросити Шевченка на посаду головного тренера, якщо Джампаоло буде звільнений. А Гарет Саутгейт може замінити Почеттіно в Тоттенхемі.

Серхіо Рамос під загрозою тривалої дискваліфікації – капітан Реала може не зіграти у Ель Класіко через жорстку образу лайнсмена в матчі з Атлетіко.

Дмитро Чигринський голом допоміг АЕКу врятувати нічию з ПАОКом. Олег Кононов звільнений зі Спартака після 4-х поспіль поразок.