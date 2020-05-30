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Головні новини футболу 29 травня: офіційно названі місця фіналів Кубка України на два сезони, УЄФА має рішення для ЛЧ

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Головні новини футболу 29 травня: офіційно названі місця фіналів Кубка України на два сезони, УЄФА має рішення для ЛЧ
Головні новини футболу 29 травня

"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за п'ятницю, 29 травня.

Україна

Відновлення сезону в УПЛ все ближче: виконком УАФ вніс тимчасові зміни до регламенту, а Кабмін ухвалив спеціальне рішення, яке дозволить братам Суркісам дивитися матчі Динамо наживо.

Тим часом легенда київського клубу Огнен Вукоєвіч більше не має проблем із законом на батьківщині – хорватська прокуратура закрила кримінальне провадження щодо погроз колишнього футболіста вбити дружину й тещу.

Сезон в Україні ще офіційно не відновився 24-м туром, а Дирекція УПЛ затвердила дати та час поєдинків 25-го. Також УАФ затвердила місця проведення фіналів Кубка України відразу на два роки.

Вінгер донецького Шахтаря заговорив про відхід з української комнади – бразилець Тете назвав чемпіонати, в яких прагне спробувати власні сили.

Світ

Вища рада спорту Іспанії затвердила, що поєдинок Севілья – Бетіс дасть рестарт чемпіонату Іспанії 2019/20. А наш Руслан Маліновський зі своєю Аталантою може першим зіграти у відновленій Серії А.

УЄФА розпочав перемовини зі Стамбулом щодо проведення фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Поєдинок можуть перенести з турецького мегаполісу в іншу країну.

Кріштіану Роналду через коронавірус втратив перший рядок рейтингу прибутковості у спорті – три футболісти потрапили у топ-5 та історичний лідер.

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