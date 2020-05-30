Головні новини футболу 29 травня: офіційно названі місця фіналів Кубка України на два сезони, УЄФА має рішення для ЛЧ

"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за п'ятницю, 29 травня.

Україна

Відновлення сезону в УПЛ все ближче: виконком УАФ вніс тимчасові зміни до регламенту, а Кабмін ухвалив спеціальне рішення, яке дозволить братам Суркісам дивитися матчі Динамо наживо.

Тим часом легенда київського клубу Огнен Вукоєвіч більше не має проблем із законом на батьківщині – хорватська прокуратура закрила кримінальне провадження щодо погроз колишнього футболіста вбити дружину й тещу.

Сезон в Україні ще офіційно не відновився 24-м туром, а Дирекція УПЛ затвердила дати та час поєдинків 25-го. Також УАФ затвердила місця проведення фіналів Кубка України відразу на два роки.

Вінгер донецького Шахтаря заговорив про відхід з української комнади – бразилець Тете назвав чемпіонати, в яких прагне спробувати власні сили.

Світ

Вища рада спорту Іспанії затвердила, що поєдинок Севілья – Бетіс дасть рестарт чемпіонату Іспанії 2019/20. А наш Руслан Маліновський зі своєю Аталантою може першим зіграти у відновленій Серії А.

УЄФА розпочав перемовини зі Стамбулом щодо проведення фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Поєдинок можуть перенести з турецького мегаполісу в іншу країну.

Кріштіану Роналду через коронавірус втратив перший рядок рейтингу прибутковості у спорті – три футболісти потрапили у топ-5 та історичний лідер.

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