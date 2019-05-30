Головні новини футболу 29 травня: Челсі розгромив Арсенал у фіналі ЛЄ, визначились учасники плей-офф за місце в УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 травня.

Челсі – переможець Ліги Європи 2018/19

Челсі розгромив Арсенал у фіналі Ліги Європи 2018/19 та став переможцем турніру. Перший тайм поєдинку завершився без голів, а от у другій половині гри було забито одразу 5 м'ячів – дивіться відеоогляд поєдинку.

Мауріціо Саррі виграв перший трофей в кар'єрі, а Унаї Емері вперше програв у фіналі єврокубка. Голкіпер Арсенала Петр Чех провів останній матч у кар'єрі – легенда як "канонірів", так і Челсі встановив цікавий рекорд у своєму прощальному поєдинку.

Ця поразка залишила Арсенал без Ліги чемпіонів на наступний сезон. "Каноніри" не гратимуть у найпрестижнішому європейському клубному турнірі третій рік поспіль.

Україна

Завершився чемпіонат України 2018/19 у другій групі УПЛ. Арсенал-Київ програв Карпатам та вилетів у Першу лігу. У перехідних матчах зіграють львів'яни та Чорноморець, який розгромив Десну. Кубок престижу завоювала Ворскла, яка розписала нічию з Олімпіком. Донеччани завдяки цьому результату зберегли прописку в УПЛ.

До слова, вже відомі пари, які зіграють у плей-офф за місце в УПЛ 2019/19. Карпати протистоятимуть Волині, а Чорноморець – Колосу. Поєдинки пройдуть 4 та 8 червня.

Збірна України перемогла СК Дніпро-1 у контрольному матчі. У складі "синьо-жовтих", які грали далеко неоптимальним складом, дубль в активі Романа Яремчука.

Трансфери

Генк хоче зберегти Руслана Маліновського, підвищивши йому зарплатню. Втім, остаточно майбутнє українця, на якого претендують інші клуби, буде вирішене після зустрічі з керівництвом.

Євген Хачеріді покине ПАОК – як інформують грецькі ЗМІ, клуб відпустить українця на правах вільного агента. Екс-динамівець провів у Греції лише рік.

Еден Азар після фіналу Ліги Європи натякнув, що може покинути Челсі. Реал вже планує презентацію бельгійця, який стане першим зірковим підписанням мадридців у міжсезоння. Також Реал готовий продати Серхіо Рамоса – щоправда, за пристойну суму.