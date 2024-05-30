Головні новини футболу 29 травня: Баварія та Барселона призначили нових тренерів, перші перехідні матчі за УПЛ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 травня.
Європа
Олімпіакос виграв Лігу конференцій, здолавши у фіналі Фіорентину. Барселона офіційно призначила Гансі Фліка головним тренером. Баварія офіційно оголосила про призначення Венсана Компані на посаду головного тренера. Найбагатший клуб світу здихався 5 гравців після невдалого сезону.
Україна
Відбулися перші перехідні матчі за УПЛ. Верес не зміг перемогти Епіцентр і взагалі врятувався наприкінці матчу. Оболонь на класі дотисла Лівий берег у "битві спальних районів". Збірна України вирушила на тренувальний збір перед Євро-2024.
Наші за кордоном
Реал ізолював Андрія Луніна від команди перед фіналом Ліги чемпіонів. Віктор Циганков має низьку клаусулу в Жироні й готовий до змін, але поки не хоче навіть чути про трансфер. Захисник збірної України офіційно перейшов у Вердер.