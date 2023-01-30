Трансфери

Клуб АПЛ хоче підписати Іллю Забарного до закриття трансферного вікна. Сергій Кривцов близький до переходу в клуб Бекхема – іменитий тренер з нетерпінням чекає лідера Шахтаря.

Тете офіційно став гравцем Лестера, але Шахтар не уник розчарування. Шахтар став світовим лідером за кількістю вихідних трансферів у 2022 році. Челсі оголосив про трансфер 7-го новачка.

Наші за кордоном

Андрію Луніну немає місця в Реалі – Анчелотті просить нового голкіпера, але з умовою. Андрія Шевченка запропонували Мілану для порятунку з жахливої кризи.

Едуард Соболь дебютував за Страсбур з поразки. Брюгге переміг вперше за 8 матчів – показові моменти та емоції Романа Яремчука в дербі проти українця.

Матчі

Брайтон вибив Ліверпуль з Кубка Англії завдяки голу в компенсований час. ПСЖ у меншості втратив перемогу на останніх секундах – Мессі та Ко не змогли відірватись від Маліновського.

Наполі вирвав перемогу над Ромою та летить до Скудетто, Монца вдруге за сезон розбила Ювентус, а Мілан отримав 5 голів від Сассуоло. Борусія Д здолала Байєр і скоротила відставання від Баварії.