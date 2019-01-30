Головні новини футболу 29 січня: сенсації в АПЛ, реакція на перехід Ракицького, перші голи Пйонтека в Мілані

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 січня.

Україна

Донецький Шахтар прилетів у Туреччину на другий збір – у списку троє новачків. Натомість Арсенал-Київ переглядає Ліпартію, Кадимяна та двох гравців з Танзанії.

Також лідер Карпат Хорхе Карраскаль пройшов медогляд у Рівер Плейті та прокоментував близький перехід в аргентинський гранд. Тим часом ФІФА задовольнила скаргу Ленса проти Динамо щодо заборгованості по зарплаті.

Мирон Маркевич назвав помилкою перехід Ярослава Ракицького в Зеніт. А відомий телеведучий Ігор Циганик запевнив – ФФУ переконана, що Ракицькому немає місця в збірній України.

Трансфери

Форвард Парі Сен-Жермен Хесе став гравцем Бетіса на правах оренди. Натомість парижани оголосили про трансфер хавбека Зеніта Паредеса.

Мартін Касерес втретє став гравцем Ювентуса – оренда до кінця сезону. Ідрісса Гуйє не потрапив у заявку Евертона на матч АПЛ – перехід у ПСЖ став ближчим.

Владислав Калітвінцев полетів проходити медогляд у Вітессі, повідомляє місцева преса. А Олександр Гладкий невдовзі стане гравцем Демірспора – клубу 2-го турецького дивізіону.

Інші топ-події

У Прем'єр-лізі Манчестер Сіті сенсаційно програв Ньюкаслу – Ліверпуль отримав шанс піти у відрив. Також Фулхем здійснив неймовірний камбек проти Брайтона, а Манчестер Юнайтед на останніх секундах вирвав нічию у Бернлі.

В Італії Мілан переміг Наполі та вийшов у півфінал кубка. Кшиштоф Пйонтек забив перші м'ячі за "россонері" – відео голів та огляд поєдинку 1/4 фіналу турніру.

У Кубку Іспанії Валенсія зробила фантастичний камбек проти Хетафе та вийшла в півфінал Копа дель Рей.