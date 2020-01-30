Головні новини футболу 29 січня: МЮ виграв дербі та узгодив гучний трансфер, Шахтар зазнав першої поразки на зборах

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 січня.

Україна

Шахтар зазнав першої поразки у 2020 році, поступившись на зборах Пролетеру – непереконливі резервісти та проблеми перед Бенфікою. "Гірники" жодного разу не забили, натомість вирішальний гол пропустили з досить простого удару. "Вони не хочуть мене відпускати", – Тайсон знову натякнув на бажання покинути Шахтар.

Динамо офіційно визначилося з усіма суперниками на другому тренувальному зборі. Карпати врятувалися від поразки у спарингу з чемпіоном Словаччини. Зоря, у свою чергу, впевнено здолала сербський Вождовац. Стало відомо, на якому матчі в УПЛ вперше застосують систему VAR.

Англія

Манчестер Сіті програв Манчестер Юнайтед домашнє дербі, але вийшов у фінал Кубка ліги. Пеп Гвардіола знову обійшовся без Олександра Зінченка та придумав дивну схему, яка не спрацювала. Добре виглядала пара центрхавів МЮ – Фред з Матічем і створили переможний гол. "Червоні дияволи" також оголосили про трансфер Бруну Фернандеша – головної трансферної цілі клубу.

Феноменальну ходу продовжує Ліверпуль. У перенесеному матчі АПЛ мерсисайдці здолали Вест Хем травмованого Андрія Ярмоленка. "Молотобійці" прикрасили поганий день трансфером хавбека збірної Чехії.

Арсенал оголосив про перехід Марі, який був альтернативою Миколі Матвієнку, тому зимовий трансфер українця втратив актуальність. Тоттенхем офіційно придбав Бергвейна – його збірна зустрінеться з Україною на Євро-2020.

Європа

Мадридський Реал вийшов у чвертьфінал Кубка Короля, на виїзді розгромивши Сарагосу. В інших матчах турніру Валенсія дотиснула Леонесу в серії пенальті, а Вільяреал вибив Райо Вальєкано. Барселона тим часом запропонувала 100 млн євро за Рішарлісона – Евертон відповів категорично. Феліш ризикує пропустити дербі проти Реала.

Інтер переграв Фіорентину та пробився у півфінал Кубка Італії – Еріксен дебютував за "нерадзуррі". Лілль сенсаційно вилетів з Кубка Франції від скромного Епіналя, ПСЖ на класі розібрався з По.