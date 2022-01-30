Трансфери

Сампдорія близька до підписання Владислава Супряги. Генуезці перехопили форварда Динамо у швейцарського Базеля. Мірча Луческу схвалив трансфер, а чемпіон світу поїде в Італію на правах оренди з опцією викупу – подробиці майбутньої угоди. Окрім Супряги, кияни можуть відпустити Артема Шабанова, який має два варіанти в Європі.

Шахтар теж працює над трансферами. Євген Коноплянка визначився з наступним клубом – відомі умови контракту українця. Також "гірники" можуть відпустити чемпіона світу в Німеччину.

Рух підписав першого англійця в історії клубу – черговий трансфер "жовто-чорних".

Фіорентина офіційно знайшла заміну Влаховічу, який перебрався в Ювентус за 75 млн євро. Барселона завершила трансфер гравця збірної Іспанії.

Україна і наші за кордоном

Роман Яремчук не зміг виграти перший трофей у кар'єрі – Спортінг здолав Бенфіку в фіналі Кубка ліги.

Владлен Юрченко дебютував за Ригу з гольової передачі.

Динамо досі винне гроші Олександру Алієву. Про це розповів сам колишній хавбек киян і збірної України.

Світ

Камерун став першим півфіналістом Кубка Африки – спокійна перемога з дублем форварда Ліона і асистом екс-гравця Карпат. В іншому матчі 1/4 фіналу була зафіксована сенсація.

Евертон узгодив контракт із Френком Лемпардом. Офіційно про призначення легенди новим тренером мають оголосити найближчим часом.