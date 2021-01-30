Динамо і Шахтар вже в Туреччині / ФК Шахтар

Україна

Динамо вирушило на другий збір до Туреччини. Мірча Луческу не взяв кількох легіонерів, натомість дав шанс молоді – список гравців, які готуватимуться з першою командою.

Вилетів у Туреччину і Шахтар. Після тривалої відсутності повернулися Ісмаїлі та клубний вихованець, який пропустив кілька років через важкі травми. Також "гірники" оприлюднили суперників у контрольних матчах.

Мірча Луческу будує нове Динамо: Миколенко у півзахисті, провал чемпіона світу триває – 5 вирішальних матчів перед Брюгге.

Трансфери

Реал змирився з втратою Серхіо Рамоса. Королівський клуб більше не планує покращувати пропозиції щодо нового контракту капітана. Відповідно, рішення про своє майбутнє прийме сам 34-річний оборонець.

Богдан Бутко продовжить кар'єру в Туреччині, запевняють тамтешні ЗМІ. Шахтар відпустить досвідченого захисника, в якого залишилося півроку чинного контракту. До слова, донецький клуб отримає компенсацію за Віктора Коваленка, який вже найближчими днями може стати гравцем Аталанти.

Роман Яремчук залишиться в Генті, хоча форвард збірної України має низку пропозицій від інших клубів.

Ліверпуль став головним претендентом на Кіліана Мбаппе, у послугах якого зацікавлений, зокрема, мадридський Реал.

Світ

УЄФА не виключив скорочення кількості міст-господарів Євро-2020. Замість 12-ти можуть залишитися лише 4. Але це ще не все – Україна може залишитися без підтримки фанатів на матчах чемпіонату, оскільки УЄФА готує низку обмежень.

Златан Ібрагімовіч та Ромелу Лукаку покарані за сутичку в матчі Кубка Італії.