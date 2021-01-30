Головні новини футболу 29 січня: Динамо і Шахтар розпочали другий збір, УЄФА готує зміни у проведенні Євро-2020
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 січня.
Україна
Динамо вирушило на другий збір до Туреччини. Мірча Луческу не взяв кількох легіонерів, натомість дав шанс молоді – список гравців, які готуватимуться з першою командою.
Вилетів у Туреччину і Шахтар. Після тривалої відсутності повернулися Ісмаїлі та клубний вихованець, який пропустив кілька років через важкі травми. Також "гірники" оприлюднили суперників у контрольних матчах.
Мірча Луческу будує нове Динамо: Миколенко у півзахисті, провал чемпіона світу триває – 5 вирішальних матчів перед Брюгге.
Трансфери
Реал змирився з втратою Серхіо Рамоса. Королівський клуб більше не планує покращувати пропозиції щодо нового контракту капітана. Відповідно, рішення про своє майбутнє прийме сам 34-річний оборонець.
Богдан Бутко продовжить кар'єру в Туреччині, запевняють тамтешні ЗМІ. Шахтар відпустить досвідченого захисника, в якого залишилося півроку чинного контракту. До слова, донецький клуб отримає компенсацію за Віктора Коваленка, який вже найближчими днями може стати гравцем Аталанти.
Роман Яремчук залишиться в Генті, хоча форвард збірної України має низку пропозицій від інших клубів.
Ліверпуль став головним претендентом на Кіліана Мбаппе, у послугах якого зацікавлений, зокрема, мадридський Реал.
Світ
УЄФА не виключив скорочення кількості міст-господарів Євро-2020. Замість 12-ти можуть залишитися лише 4. Але це ще не все – Україна може залишитися без підтримки фанатів на матчах чемпіонату, оскільки УЄФА готує низку обмежень.
Златан Ібрагімовіч та Ромелу Лукаку покарані за сутичку в матчі Кубка Італії.