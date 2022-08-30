Трансфери

Роман Яремчук офіційно перейшов з Бенфіки в Брюгге. Цей трансфер став рекордним в історії бельгійського клубу.

Шахтар відхилив 30 млн євро за Мудрика від Евертона, але трансфер ще може відбутись. "Гірники" оголосили остаточне рішення щодо Траоре. Ворскла втратила чергового гравця.

Україна

Металіст розписав нічию в унікальному матчі УПЛ – гру транслювали одразу два телеканали. Олександрія врятувала перемогу над Минаєм завдяки шедевру Цурікова.

Ігор Суркіс відреагував на заяву Луческу про можливий відхід з Динамо після розгрому від СК Дніпро-1. Корнієнко цього року вже не зіграє – Шахтар повідомив деталі жахливої травми оборонця.

У мережу злили фото нової гостьової форми Шахтаря у стилі ЗСУ. "Суперників понизити, познімати очки, а самому отримати 40 мільйонів": Циганик натякнув на закулісні ігри Шахтаря.

Світ

Зірку Барселони побили у власному домі. Кейн встановив рекорд і увірвався в трійку бомбардирів АПЛ за всю історію.

Кавані став гравцем Валенсії. Вест Хем оформив рекордний трансфер Пакета. Мілан підсилився лідером оборони Шальке за скромні гроші.