Головні новини футболу 29 серпня: визначилися учасники Ліги чемпіонів, Шевченко викликав форварда в збірну України

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 серпня.

Ліга чемпіонів

У Лізі чемпіонів визначилися усі учасники групового етапу сезону 2018/19. Це стало можливим після того, як ПСВ, Бенфіка та Црвена Звезда пройшли плей-офф кваліфікації.

Тепер цілком реальним є варіант, за яким Шахтар опиниться в групі смерті Ліги чемпіонів. "Гірники" потрапили до другого кошику, а в одному квартеті з донеччанами, наприклад, можуть зіграти Реал, Ліверпуль та Інтер.

Україна

Нападник турецького Акхісара Євген Селезньов замінить травмованого Бєсєдіна в збірній України. Тренерський штаб вирішив викликати досвідченого форварда, оскільки нападник Динамо зазнав ушкодження. Відзначимо, що ФФУ підтвердила виклик у збірну України Селезньова замість Бєсєдіна й саме легіонер із Туреччини готуватиметься до матчів Ліги націй.

Натомість тренер збірної України U-21 Олександр Головко заявив, що викличе Русина та Коваленка до молодіжної збірної, оскільки ті не потрапили до списку національної команди.

Інші топ-події

Півзахисник збірної України та Манчестер Сіті Олександр Зінченко досі чекає на Бетіс. "Футбол 24" розібрався в тому, що заважає переходу українця на Рамон Санчес Пісхуан.

Один із лідерів Ліона Маріано офіційно повернувся в Реал. "Вершкові" активували опцію викупу, щоб форвард не дістався Севільї.

Керманич збірної Німеччини Йоахім Льов анонсував зміни в команді. У складі Бундестім буде більше молоді, а також новий помічник тренера.