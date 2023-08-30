Головні новини футболу 29 серпня: Шахтар перепідписав форварда, дикі чутки навколо Мудрика
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 серпня.
Україна
Динамо офіційно підтвердило травму Андрія Ярмоленка. Лідер пропустить вирішальний матч, але є інше підсилення. Шахтар офіційно продовжив контракт з форвардом збірної України.
Палкін претендує на посаду в Асоціації європейських клубів – гендиректор Шахтаря оприлюднив свою програму. З'явилася інформація, що ЛНЗ готує призначення Кучера, але новачок УПЛ все заперечив.
Європа
Галатасарай, Брага та Янг Бойз вийшли у груповий етап Ліги чемпіонів. Останні три учасники основної сітки визначаться сьогодні.
Поцілунок ціною кар'єри: ФІФА планує жорстоке покарання для президента Федерації футболу Іспанії.
Наші за кордоном
Мудрик продовжує відновлення, а Почеттіно оцінив стан українця. Тим часом Арсеналу запропонували сенсаційний обмін Михайла на вихованця.
Русин вперше розкрив деталі переїзду в Англію. Українське дербі в Кубку англійської ліги вийшло заочним, а Ярмолюк дебютував з нервової перемоги.