Україна

Представлений новий тренерський штаб збірної України на чолі з Олександром Петраковим. Виконувач обов'язків наставника "синьо-жовтих" вже провів перше тренування національної команди, яка в понеділок, 30 серпня, вилетить у Нур-Султан на матч із Казахстаном.

Перед цим поєдинком у збірної виникли нові проблеми – Артем Довбик покинув команду через травму. Герой матчу проти Швеції на Євро не допоможе збірній у вересневих матчах. Є проблеми і в Романа Яремчука, у якого підвищилася температура. Та й загалом, на першому тренуванні в розпорядженні Петракова було лише 12 футболістів. Зауважимо, що після Казахстану Україна зіграє ще й проти Франції.

Завершився 6-й тур УПЛ. Верес розбив Десну, забивши 4 голи ще до перерви. Сенсація трапилася і в Ужгороді, де Минай відібрав очки в Шахтаря. Зоря завдала Ворсклі першої поразки в УПЛ, а Рух обіграв Львів завдяки автоголу.

Руслан Костишин подав у відставку з посади головного тренера Колоса після поразки 0:7 від Динамо. Ковалівська команда матиме нового тренера, а сам Костишин працюватиме віце-президентом клубу.

Бразилець Вітінью пройшов медогляд в Динамо. Про трансфер можуть оголосити вже в понеділок.

Топ-матчі дня

Ліонель Мессі дебютував за ПСЖ, вийшовши на заміну в матчі чемпіонату Франції. Щоправда, забити форвард не зміг.

Тоттенхем став лідером АПЛ, а Манчестер Юнайтед у важкому матчі набрав чергові 3 очки.

У Серії А Мілан, Наполі та Рома здобули перемоги та відірвалися від Ювентуса, який має лише одне очко після двох турів.

В Іспанії Барселона втримала перемогу над Хетафе. Усі голи були забиті ще до перерви.

Світ

Реал, Барселона і Ювентус придумали новий формат Європейської Суперліги, яка у квітні зазнала краху. Схоже, гранди готують другу спробу.

Роман Безус забив розкішний гол у Бельгії, а його команда знищила чинного чемпіона. Тарас Качараба відзначився забитим м'ячем за празьку Славію.