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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ УОТФОРД - ЛІВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ХОФФЕНХАЙМ - БАВАРІЯ

Головні новини футболу 29 лютого: Ліверпуль вперше програв в АПЛ, результативні українці в Європі, скандал у Німеччині

07:00 280 Читать на русском
Головні новини футболу 29 лютого: Ліверпуль вперше програв в АПЛ, результативні українці в Європі, скандал у Німеччині
Уотфорд зганьбив Ліверпуль / АПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 лютого.

Топ-матчі дня

Ліверпуль зазнав першої поразки в АПЛ 2019/20. Кривдником команди Клоппа став скромний Уотфорд, який розгромив мерсисайдців з рахунком 3:0. Востаннє Ліверпуль йшов з поля без очок у матчі чемпіонату більше року тому.

У Німеччини Баварія розгромила Хоффенхайм, але поєдинок був затьмарений скандалом. Фанати гостей влаштували акцію протесту проти власника Хоффенхайма. Матч був зупинений, а після відновлення гри гравці обох команд влаштували банальну перепасовку до фінального свистка замість того, щоб йти в атаку.

Лаціо став лідером Серії А, але в Ювентуса залишається гра в запасі. Щоправда, вона буде зіграна аж 13 травня.

Україна

У суботу пройшли 3 матчі 20-го туру УПЛ. Львів відібрав очки в Олександрії на останніх хвилинах, а Десна знищила Маріуполь. Завершився ігровий день поєдинком у Києві, у якому Колос переміг Карпати та продовжив жахливу серію "зелено-білих".

Українці продовжують результативно виступати в Угорщині та Бельгії,а от Роман Зозуля не зумів забити у ворота Райо Вальєкано в принциповому для себе поєдинку.

Інші головні події

Андрій Лунін може не повернутися в Реал улітку. Мадридці розглядають можливість підписання нового голкіпера.

Реал та Барселона оголосили список гравців, які готуються до Ель Класіко. Центральний матч Ла Ліги пройде у неділю о 22:00.

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