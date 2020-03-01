Головні новини футболу 29 лютого: Ліверпуль вперше програв в АПЛ, результативні українці в Європі, скандал у Німеччині

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 лютого.

Топ-матчі дня

Ліверпуль зазнав першої поразки в АПЛ 2019/20. Кривдником команди Клоппа став скромний Уотфорд, який розгромив мерсисайдців з рахунком 3:0. Востаннє Ліверпуль йшов з поля без очок у матчі чемпіонату більше року тому.

У Німеччини Баварія розгромила Хоффенхайм, але поєдинок був затьмарений скандалом. Фанати гостей влаштували акцію протесту проти власника Хоффенхайма. Матч був зупинений, а після відновлення гри гравці обох команд влаштували банальну перепасовку до фінального свистка замість того, щоб йти в атаку.

Лаціо став лідером Серії А, але в Ювентуса залишається гра в запасі. Щоправда, вона буде зіграна аж 13 травня.

Україна

У суботу пройшли 3 матчі 20-го туру УПЛ. Львів відібрав очки в Олександрії на останніх хвилинах, а Десна знищила Маріуполь. Завершився ігровий день поєдинком у Києві, у якому Колос переміг Карпати та продовжив жахливу серію "зелено-білих".

Українці продовжують результативно виступати в Угорщині та Бельгії,а от Роман Зозуля не зумів забити у ворота Райо Вальєкано в принциповому для себе поєдинку.

Інші головні події

Андрій Лунін може не повернутися в Реал улітку. Мадридці розглядають можливість підписання нового голкіпера.

Реал та Барселона оголосили список гравців, які готуються до Ель Класіко. Центральний матч Ла Ліги пройде у неділю о 22:00.