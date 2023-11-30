Головні новини футболу 29 листопада: Лунін і Трубін багато пропустили в Лізі чемпіонів, Шевченка пропонували Мілану
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 29 листопада.
Ліга чемпіонів
Андрій Лунін двічі пропустив у Лізі чемпіонів, але Реал вирвав перемогу над Наполі завдяки гарматі 19-річного героя. Анатолій Трубін пропустив від Інтера тричі – Бенфіка втратила перевагу 3:0 у драмі з вилученням під зливою.
Арсенал вперше за 6 років вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, знищивши Ланс. МЮ ще раз осоромився в ЛЧ, втративши перемогу над Галатасараєм. Український рефері не дав виграти команді росіянина.
Наші за кордоном
Андрія Шевченка пропонували Мілану на посаду головного тренера. Віктора Циганкова відправляють у Ман Сіті. Анчелотті провів особисту розмову з Андрієм Луніним після повідомлень про те, що гравці Реала стали на бік українця. Тренер Сандерленда розкритикував Назарія Русина після ранньої заміни.
Інші новини
Рух вилетів з юнацької ЛЧ, здобувши перемогу – раннє вилучення, марнотратство і пізній гол. Судаков за 50 мільйонів євро і ще два вибухові трансфери в Європу – УПЛ готова дивувати. Реформа VAR, покарання для грубіянів, зміцнення статусу капітана – процес змін правил футболу офіційно стартував.