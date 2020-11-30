УПЛ та наші за кордоном

Зоря розгромила Минай завдяки трьом голам за вісім хвилин. Колос і Десна не визначили переможця у матчі з двома пенальті, а Інгулець здобув дебютний тріумф в УПЛ.

Динамо отримало результати тестів на COVID-19 перед матчем Ліги чемпіонів проти Ювентуса. Поєдинок Шахтаря з Реалом розсудить фартовий для українських команд арбітр.

Шахов першим асистом подарував АЕКу перемогу, Безус провалився разом з Гентом, а Фран Соль прибив команду Зозулі.

Яскравий перфоманс Мессі на честь Марадони

Барселона після Динамо розгромила ще й Осасуну з шедеврами Грізманна і Мессі. Останній влаштував зворушливий перфоманс на честь Марадони після бомбезного гола.

Лео скопіював культовий удар Дієго за Ньюеллс Олд Бойз і ледь не повторив "руку Бога". Грізманн нарешті провів топовий поєдинок – відзначився гарматним пострілом з льоту, асистував Коутінью.

Феєрія Кавані та провал Фонсеки

Кавані дублем приніс перемогу Манчестер Юнайтед, а Вулверхемптон у важкому матчі здолав Арсенал. Лідер англійської Прем'єр-ліги – Тоттенхем – розписав виїзну нічию з Челсі.

Мілан впевнено переміг Фіорентину та очолив Серію А. Наполі розгромив Рому й перервав 7-матчеву безпрограшну серію "вовків" в чемпіонаті.