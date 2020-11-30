Головні новини футболу 29 листопада: Динамо "перемогло" коронавірус перед ЛЧ, Мессі видав шоу для Марадони
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 листопада.
УПЛ та наші за кордоном
Зоря розгромила Минай завдяки трьом голам за вісім хвилин. Колос і Десна не визначили переможця у матчі з двома пенальті, а Інгулець здобув дебютний тріумф в УПЛ.
Динамо отримало результати тестів на COVID-19 перед матчем Ліги чемпіонів проти Ювентуса. Поєдинок Шахтаря з Реалом розсудить фартовий для українських команд арбітр.
Шахов першим асистом подарував АЕКу перемогу, Безус провалився разом з Гентом, а Фран Соль прибив команду Зозулі.
Яскравий перфоманс Мессі на честь Марадони
Барселона після Динамо розгромила ще й Осасуну з шедеврами Грізманна і Мессі. Останній влаштував зворушливий перфоманс на честь Марадони після бомбезного гола.
Лео скопіював культовий удар Дієго за Ньюеллс Олд Бойз і ледь не повторив "руку Бога". Грізманн нарешті провів топовий поєдинок – відзначився гарматним пострілом з льоту, асистував Коутінью.
Феєрія Кавані та провал Фонсеки
Кавані дублем приніс перемогу Манчестер Юнайтед, а Вулверхемптон у важкому матчі здолав Арсенал. Лідер англійської Прем'єр-ліги – Тоттенхем – розписав виїзну нічию з Челсі.
Мілан впевнено переміг Фіорентину та очолив Серію А. Наполі розгромив Рому й перервав 7-матчеву безпрограшну серію "вовків" в чемпіонаті.