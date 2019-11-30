Головні новини футболу 29 листопада: Арсенал звільнив Емері, Пятов у символічній збірній відбірного турніру до Євро-2020

"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за п'ятницю, 29 листопада.

Україна

УАФ в рамках премії "Футбольні зірки України" назвала претендентів на нагороди. Віктор Циганков позмагається з зірками Шахтаря за звання найкращого гравця. Андрій Шевченко – у фаворитах серед тренерів.

УЄФА відзначив гру Андрія Пятова – український голкіпер потрапив до символічної збірної відбірного турніру до Євро-2020.

Президент Карпат Петро Димінський вже півроку не фінансує клуб. Взимку львів'яни будуть змушені продавати лідерів.

Світ

Лондонський Арсенал не пробачив Унаї Емері поразки від Айнтрахта і відправив фахівця у відставку. Наразі керувати командою буде Фредді Юнгберг, який працював у штабі іспанця. Вже встиг відмовити "канонірам" Массіміліано Аллегрі.

Сініша Міхайловіч переміг лейкемію і відтепер просить говорити про нього виключно як про тренера Болоньї.

ФІФА анонсувала створення нової клубної ліги – організація готова інвестувати величезну суму для розвитку проекту.

Ексклюзиви "Футбол 24"

Ярмоленко спробує засмутити гранда, дебют Арсенала з новим тренером, екс-кумир знову в Мадриді – топ-матчі євровікенду.

Шанси Динамо на плей-офф Ліги Європи 2019/20 більші, ніж можна було уявити – всі розклади на 6-й тур.

"Українці пережили найбільше диво у своєму житті", – шведські ЗМІ в захваті від камбеку Мальме в матчі з Динамо.

"Бущана належало замінити у першому таймі, а Сидорчука треба карати": чому Динамо не заслуговує на плей-офф ЛЄ.

"Вбивство" Динамо як помста, або Легенду Баварії сватають на місце Михайличенка – реакція соцмереж на фіаско в Мальме.