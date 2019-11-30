Головні новини футболу 29 листопада: Арсенал звільнив Емері, Пятов у символічній збірній відбірного турніру до Євро-2020

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"Українці пережили найбільше диво у своєму житті", – шведські ЗМІ в захваті від камбеку Мальме в матчі з ДинамоЛіга Європи — 29 лист 3000
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"Бущана належало замінити у першому таймі, а Сидорчука треба карати": чому Динамо не заслуговує на плей-офф ЛЄЛіга Європи — 29 лист 30623