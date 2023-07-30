Головні новини футболу 29 липня: Шахтар переможно стартував в УПЛ, Циганков забив і асистував в Англії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 29 липня.
Україна
У суботу двома матчами продовжився перший тур Прем'єр-ліги 2023/24. Рух здобув вольову перемогу над Зорею, а Шахтар здолав Металіст 1925. Чинний чемпіон втратив Валерія Бондаря, якого вивезли з поля з підозрою на перелом. Це вже друга втрата "гірників" – за кілька годин до гри Георгій Судаков повідомив, що пропустить перші матчі сезону через видалення апендициту.
Гол на 21-й секунді, Інгулець влаштував погром з дебютним хет-триком сезону, Металіст стартував з поразки – результати Першої ліги.
Віктор Циганков оформив гол+асист у матчі з колишнім чемпіоном Англії на його полі.
Кубок України офіційно стартував: результати дебютних матчів сезону 2023/24.
Трансфери
Динамо офіційно відпустило скандального форварда до переможця Кубка Лібертадорес.
Садьйо Мане веде переговори про трансфер в інший клуб – Баварія підтвердила.
Едінсон Кавані офіційно покинув Європу – форвард став гравцем легендарного клубу і взяв номер Марадони. Новий клуб знайшов і Хамес Родрігес, кар'єра якого поступово згасає.
Кіліан Мбаппе у Реал: Мадрид визначив максимальну суму, яку готовий заплатити ПСЖ – цифри вражають.
Анатолій Трубін стане гравцем Інтера і не дасть Шахтарю заробити, переконують італійські ЗМІ.
Інші головні події
Динамо завдяки покаранню Ювентуса позбулось найгіршого сценарію в Лізі конференцій – нової загрози також можна уникнути.
Фентезі АПЛ із Футбол 24: Холанд у ролі головної зірки та інші секрети популярної гри – кожен має шанс виграти приз.