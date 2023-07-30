Україна

У суботу двома матчами продовжився перший тур Прем'єр-ліги 2023/24. Рух здобув вольову перемогу над Зорею, а Шахтар здолав Металіст 1925. Чинний чемпіон втратив Валерія Бондаря, якого вивезли з поля з підозрою на перелом. Це вже друга втрата "гірників" – за кілька годин до гри Георгій Судаков повідомив, що пропустить перші матчі сезону через видалення апендициту.

Гол на 21-й секунді, Інгулець влаштував погром з дебютним хет-триком сезону, Металіст стартував з поразки – результати Першої ліги.

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