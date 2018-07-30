Головні новини футболу 29 липня: Шахтар, Карпати та Десна перемогли в УПЛ, українці засяяли в європейських чемпіонатах

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 29 липня.

Завершився 2 тур УПЛ

Шахтар без проблем обіграв Арсенал-Київ і наздогнав Динамо в турнірній таблиці чемпіонату. Найбільше користі "гірникам" приніс Тайсон, який оформив дві результативні передачі та забив гол. Цей матч став 800-м для Шахтаря в еліті українського футболу.

Десна прогнозовано скористалася виснаженням Маріуполя і здобула першу перемогу в УПЛ, розгромивши суперника. Героями зустрічі стали автори дублів Дмитро Хльобас і Олександр Філіпов.

Карпати вдома переграли Чорноморець завдяки голу Мар'яна Шведа. Молодий "лев" міг записати собі в актив ще й асист, однак арбітр скасував гол Сергія Мякушка через вигаданий офсайд. Ну а Олімпік несподівано виявився сильнішим за чинного бронзового призера Ворсклу.

Успіхи українців за кордоном

Олександр Зінченко провів неоднозначний матч Міжнародного кубка чемпіонів проти Баварії. Роббен не раз посоромив українця, який намагався виправитись в атаці Манчестер Сіті.

Андрій Ярмоленко допоміг Вест Хему здолати в товариському матчі Іпсвіч: взаємодія на фланзі, контакт із Вілшером і суперечки фанатів у дусі "хто кращий?" Як виявилося, клуб українця є одним із найбільш ненависних в АПЛ.

Руслан Маліновський забив та віддав гольову передачу за Генк у матчі з Локереном. У цьому ж турі бельгійської першості Єгор Назарина з Антверпеном обіграв Шарлеруа.

Іван Петряк відзначився дублем у складі Ференвароша проти МТК Кичака і Селіна. Іван став найкращим гравцем матчу чемпіонату Угорщини, а його команда впевнено перемогла.

Важливі новини з Європи

Вейн Руні знущально забив екс-голкіперу манкуніанців Ховарду – дебютний гол "Шрека" в МЛС. Щоправда, у тій грі йому розбили голову до крові.

Вибивши у півфіналі збірну України, Португалія в яскравому вирішальному матчі перемогла Італію та виграла Євро-2018 U-19.

Шахтар віддав захисника Додо в оренду португальському клубу. А оборонець Динамо – віце-чемпіон світу Йосіп Піваріч – зацікавив іспанський Бетіс.