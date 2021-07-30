Єврокубки

Україна втратила першу команду в єврокубках. Ворскла вдома програла фінам і вилетіла з Ліги конференцій. Полтавців знову спіткало прокляття останніх хвилин, але до гри та психології команди дуже багато питань.

Колос дізнався першого суперника в Лізі конференцій. Українці забивали, асистували і сенсаційно вилітали з турніру – результати матчів кваліфікації.

Україна

Динамо презентувало нову форму на сезон 2021/22 – оригінальний дизайн із новими кольорами. Динамо наступає на граблі Шахтаря: скандал з історичним ворогом і втрачені таланти, або Фарм-клуби – це зло. Кияни офіційно відпустили Кадірі в Чорноморець, але підписали сенегальського півзахисника.

Альянс продовжить виступи у Першій лізі – президент спростував чутки про прихід у клуб Смалійчука і Гельзіна.

Наші за кордоном

Микола Матвієнко знову зацікавив Вест Хем – у захисника Шахтаря серйозні конкуренти. З'явилася інформація, що Роман Зозуля перейшов у португальський клуб. Манчестер Сіті представив екологічну гостьову форму на новий сезон, а Олександр Зінченко взяв участь у презентації.