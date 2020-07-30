Головні новини футболу 29 липня: Колос гратиме у Лізі Європи, чергова перешкода для Луческу і можливий новачок Динамо

Україна

Колос обіграв Маріуполь і вперше в історії пробився до Ліги Європи. Дивіться відео гола та огляд матчу. Костишин оригінально прокоментував історичний вихід скромного клубу з Ковалівки у єврокубки.

Шахтар переміг Верес у контрольному поєдинку в рамках підготовки до Вольфсбурга: вирішальна краса від Тете, голкіпер, який ледь не став героєм, і туга за Ісмаїлі перед Лігою Європи.

Карпати продовжують розвалюватися. Санжар вирішив покинув посаду головного тренера – майбутнє львівського клубу невідоме. А ось СК Дніпро-1 повинен сплатити Зорі серйозну клаусулу за Скрипника – перехід начебто майже оформлений.

Луческу в Динамо

Призначення румунського фахівця залишається топ-темою ЗМІ. Динамо повідомило деталі презентації Луческу, а згодом з'явилась інформація, що захід може зірватись через несподівану причину.

Тим часом селекціонер Динамо Огнєн Вукоєвіч начебто домовився щодо умов роботи в тренерському штабі киян. Контракт укладено за схемою Луческу.

На перегляд до табору київсько клубу прибув захисник македонського Вардара. Можливо, це буде перший новачок Динамо в епоху Луческу. Його пов'язують з агентською компанією Горана Попова.

Наші за кордоном

"Маліновський – спадкоємець Гомеса, йому немає рівних у 2020". Італійські ЗМІ знову вихваляють українця та пророкують йому знакову роль в Аталанті.

Ще один українець в Серії А Євген Шахов допоміг Лечче перемогти Удінезе. Його команда наблизилась до порятунку.

Натомість іспанська преса розмірковує над майбутнім Андрія Луніна. Голкіперу збірної України прогнозують переломний рік та інший статус в Реалі.