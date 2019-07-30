Головні новини футболу 29 липня: Динамо може підписати лідера збірної Люксембургу, Алібеков переїхав до Європи

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 29 липня.
Україна
Київське Динамо може оголосити про трансфер Жерсона Родрігеса наступного тижня. Тим часом СК Дніпро-1 підписав ветерана Папу Гуйє.
Ахмед Алібеков офіційно став гравцем Слована з чеського Ліберця. Спортивний директор клубу високо оцінив талант українця.
Трансфери
Франкфуртський Айнтрахт готовий запропонувати контракт Рібері. Натомість Монако знайшов заміну Фалькао в Реалі.
Бельгійський Брюгге перед матчами з Динамо у Лізі чемпіонів підсилився нападником збірної ПАР. А Маркос Рохо може покинути Манчестер Юнайтед.
Інші топ-події
Кріштіану Роналду зустрівся з Пересом на нагородженні від Marca – португалець отримав приз "Легенда", а також зізнався, що шкодує про свій відхід з Реала.
Гарет Бейл був готовий до переїзду в Китай, родина гравця підтримала це рішення, а тепер він розлютився на босів Реала через зрив трансферу. Мадридський Реал ризикує провалити наступний сезон через байдужість, німецьку лінь та епідемію травм, від якої виграє лише Лунін.
Патріс Евра офіційно завершив кар'єру і розповів про подальші плани.